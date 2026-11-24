Autismo, interrogazione di Ludovico Balsamo: «Quando aprirà il centro diurno nell’Ennese?»

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Il centro diurno per le persone con disturbo dello spettro autistico, istituito dall’ASP di Enna nell’ottobre 2023, attende ancora di aprire. La delibera aziendale prevede due moduli da dieci posti, ma l’area nord della provincia è tuttora priva del servizio. Con un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore regionale per la Salute, il deputato di Mpa-Grande Sicilia, on. Ludovico Balsamo, chiede di chiarire quali passaggi abbiano rallentato l’iter, se le risorse siano ancora disponibili e quando il centro potrà accogliere i primi utenti.

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«Le famiglie aspettano da oltre tre anni. Ho chiesto alla Regione di chiarire quali adempimenti manchino per aprire il centro e come l’ASP intenda garantire, nel frattempo, una presa in carico continuativa. Il diritto all’assistenza deve valere allo stesso modo in tutti i distretti della provincia», dichiara Balsamo.

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L’interrogazione riguarda anche l’Albo aziendale per i trattamenti ABA, istituito nel 2022 e, secondo quanto segnalato nell’atto, ancora privo di concreta operatività. Le famiglie continuerebbero ad anticipare le spese per poi chiedere il rimborso. Balsamo chiede all’Assessorato di accertare quante siano le famiglie interessate, quali siano i tempi medi di liquidazione e quante persone siano in lista d’attesa in ciascun distretto: «Anticipare il costo delle terapie può diventare un ostacolo per chi ha meno disponibilità economiche e compromettere la continuità dei trattamenti. Per questo ho chiesto un calendario preciso per rendere operativo l’Albo e superare il sistema delle anticipazioni».

Il deputato chiede infine una verifica sull’affidamento di “E-State Insieme”, progetto di sei settimane rivolto a 40 utenti dei quattro distretti dell’ASP, per un costo previsto di 90.972 euro. L’interrogazione chiede di approfondire i tempi concessi per presentare le offerte, chiarire le discordanze segnalate negli atti e verificare quali risultati assistenziali siano stati documentati: «La Regione ha il compito di vigilare. Chiedo che acquisisca gli atti dall’ASP e indichi tempi e responsabilità per aprire il centro diurno e rendere operativo l’Albo ABA. Sono due impegni che incidono ogni giorno sulla vita delle famiglie».