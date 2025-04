Autismo: giornate di sensibilizzazione nelle scuole dell’Ennese con “I Corrieri dell’Oasi”

PUBBLICITÀ

Il 2 aprile come ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, un importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere l’inclusione delle persone autistiche. Per il terzo anno consecutivo la Società Cooperativa “I Corrieri dell’Oasi” organizza nel mese di aprile delle giornate di sensibilizzazione all’interno di diversi istituti scolastici, con l’obiettivo di far luce sulle sfide che gli studenti con disturbo dello spettro autistico (ASD) affrontano nel loro percorso educativo e sulle opportunità che possiamo fornirgli al fine di migliorare la loro qualità di vita.

Le attività e le iniziative intraprese hanno permesso agli studenti, ai docenti e al personale scolastico di conoscere meglio le caratteristiche dei soggetti con autismo favorendo e migliorando la comprensione e l’empatia.

Le giornate sono state organizzate con la visione di video e di vari percorsi sensoriali con l’obiettivo di far sperimentare agli alunni e ai docenti le difficoltà che incontrano i soggetti con autismo all’interno degli ambienti scolastici, e fornire loro possibili comportamenti e strategie da adottare per favorire l’adattamento degli alunni con autismo e ridurre i comportamenti inadeguati.

Alla fine di ogni giornata sono stati donati a tutti i presenti dei gadget, spille Arcobaleno, realizzate dalle mani preziose dei bambini che frequentano i Centri dei Corrieri dell’Oasi.

Nello specifico le scuole in cui sono state svolte le iniziative sono state le seguenti: Scuola Media Statale “G. Garibaldi”, Enna (2 aprile); Istituto comprensivo “Dante Alighieri”, Leonforte (3 aprile); Istituto comprensivo “Caponnetto-Sciascia” San Cataldo (7 aprile); Istituto omni comprensivo “Don Bosco- Majorana”, Troina (8 aprile); “Circolo didattico San Giovanni Bosco”, Adrano (15 aprile); IC. “Vitaliano Brancati”, Catania (29 aprile).

“All’interno di ogni istituto – comunica I Corrieri dell’Oasi – sono state vissute esperienze davvero emozionanti, vedere sia i bambini che i docenti coinvolti è stata una grande soddisfazione per tutti i professionisti presenti. È stato bello ascoltare le esperienze personali che alcuni alunni hanno voluto condividere e soprattutto è stato veramente emozionante ricevere feedback da parte di alcuni insegnanti sul riscontro positivo che hanno avuto queste giornate all’interno delle classi; gli alunni dopo l’esperienza vissuta si mostrano più attenti e sensibili rispetto ai compagni che presentano neurodiversità”.