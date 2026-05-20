Autismo, Faraone: “Asp rispetti impegni su finanziamento Corrieri dell’Oasi”

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“È inammissibile che la cooperativa I Corrieri dell’Oasi, unica struttura accreditata a Enna per la riabilitazione psicoeducativa dei bambini con autismo, sia costretta a interrompere la propria fondamentale attività perché l’Asp ha inspiegabilmente bloccato i finanziamenti”. Lo dice Davide Faraone, parlamentare nazionale, vicepresidente di Italia Viva.

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“Dal lavoro della cooperativa dipende il benessere di 64 pazienti di Enna, Agira, Nicosia e Piazza Armerina. Senza il supporto de I Corrieri dell’Oasi, questi bambini e ragazzi rischiano regressioni che spesso richiedono anni per essere recuperate. Il disagio per le famiglie è enorme. Da gennaio, infatti, l’Asp ha smesso di finanziare la struttura e i genitori sono stati costretti a pagare di tasca propria. Ma questa non può essere la soluzione. L’Asp deve rispettare gli impegni assunti. Per questo presenterò un’interrogazione per chiarire le ragioni dello stop e chiedere un intervento immediato. Alle famiglie, ai pazienti e agli operatori va tutta la mia solidarietà”, conclude.