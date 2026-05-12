Autismo, a Leonforte prosegue il progetto “Connessi per Crescere” per l’inclusione delle persone con ASD

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Procedono come da programma le attività previste nell’ambito del Progetto “Connessi per Crescere: Percorsi di Inclusione per Persone con ASD in Sicilia”, ideato dall’Associazione di solidarietà familiare “Il Giardino dei Gelsi” con i partner Shalom Soc. Coop. Sociale A.R.L., l’ASP di Enna, l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Leonforte e il Comune di Leonforte.

Il progetto, avviato lo scorso ottobre, è promosso dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana nel contesto dell’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

L’iniziativa mira a sviluppare il tessuto dei servizi territoriali a favore delle persone con Disturbo dello spettro autistico (ASD), migliorando il sostegno psicologico personale e familiare e supportando la loro inclusione nella società.

Le azioni del progetto sono in corso di svolgimento e prevedono attività terapeutiche e ricreative per bambini e adolescenti, sostegno psicologico alle famiglie e inserimento lavorativo per giovani adulti, allo scopo di creare un ecosistema integrato di supporto e opportunità. Attraverso la collaborazione tra i vari partner, il progetto offre un approccio olistico all’inclusione che abbraccia educazione, lavoro, salute mentale, sostegno alle famiglie e sensibilizzazione della comunità.

Il Centro Diurno sito in Via della Resistenza 1 a Leonforte, i cui locali sono stati messi a disposizione dal Comune di Leonforte, è coordinato dall’Associazione capofila “Il Giardino dei Gelsi” ed offre nelle ore pomeridiane dei giorni lavorativi un ambiente strutturato e stimolante dove bambini e adolescenti con ASD possono partecipare a programmi educativi organizzati da personale specializzato.

I ragazzi sono coinvolti in attività terapeutiche e sociali, laboratori tematici e creativi, volti allo sviluppo delle capacità cognitive e percettive, linguistiche, motorie e relazionali. Il Centro diurno rimarrà attivo fino al 30 giugno 2026.

Il supporto psicologico professionale alle famiglie è messo a disposizione dall’Asp di Enna, che ha attivato percorsi di ascolto psicologico personalizzato per le famiglie e promuove momenti d’incontro periodici per i genitori, per sostenerli e guidarli nel loro percorso di consapevolezza e per favorire l’acquisizione di nuove strategie educative.

I programmi di formazione ed inserimento lavorativo, realizzati da Shalom soc. coop. sociale A.R.L., mirano a fornire ai giovani adulti con ASD competenze professionali utili all’inserimento nel mercato del lavoro. Gli incontri di formazione teorica si sono già conclusi e sono previsti a seguire opportunità di stage finalizzati all’inserimento lavorativo.

L’iniziativa ha ottenuto grande riscontro sul territorio, registrando un’ampia partecipazione delle famiglie destinatarie alle attività progettuali.