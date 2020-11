Attività scolastiche in presenza sospese anche a Nissoria e Barrafranca

Attività scolastiche in presenza sospese a Nissoria fino al 28 novembre.

“Valutata la situazione di evoluzione dei contagi – ha comunicato il sindaco Armando Glorioso – al fine di prevenirne una evoluzione e le comprensibili difficoltà che il sistema sanitario provinciale potrebbe avere nel trattare un numero elevato di pazienti, di concerto con gli altri Sindaci del territorio, rispettoso del parere non condiviso dei vertici sanitari e scolastici, assumendomi ogni responsabilità, per il grave onere che pesa sull’Ufficio del Sindaco, sono costretto a sospendere le attività scolastiche del territorio in presenza. La scuola continuerà in modalità a distanza e saranno garantiti i servizi per i disabili. Di questo se ne dovrà occupare la scuola”.

Didattica in presenza sospesa anche a Barrafranca fino al 3 dicembre, a comunicarlo il sindaco Fabio Accardi.