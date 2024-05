Attività motoristiche all’Autodromo: il gruppo MPA-Enna Viva presenta interrogazione al Sindaco

PUBBLICITÀ

I consiglieri comunali del gruppo federato MPA-Enna Viva hanno presentato un’interrogazione al Sindaco con riferimento all’organizzazione delle attività motoristiche presso l’autodromo di Pergusa.

“Lo abbiamo fatto – ha comunicato il gruppo federato – perché riteniamo importante fare chiarezza su alcuni aspetti organizzativi e programmatori, perché abbiamo a cuore Pergusa e il suo autodromo, che riteniamo possa essere, cogliendone a pieno le potenzialità, un vero volano per lo sviluppo economico del nostro territorio”.

L’interrogazione chiede al Sindaco quale sia stato il ruolo svolto dal Comune nell’organizzazione dell’ultimo evento, la “Settimana Motoristica Ennese”, a quanto ammontano i costi complessivi che sono stati affrontati, qual è la delibera dell’assemblea consortile che ha stabilito l’articolazione tariffaria dei biglietti della tribuna e qual è il criterio che ha determinato tale scelta; a quanto ammontano gli incassi della tribuna che sono stati incassati all’esito del weekend; quali saranno i costi previsti per il biglietto della tribuna della manifestazione motoristica ‘Aci racing weekend’ prevista per il 7-8-9 giugno e quale criterio intende adottare l’assemblea consortile per definirne gli importi; quali sono le altre manifestazioni motoristiche in programma per il 2024.

“Tali interrogativi a nostro avviso appaiono pertinenti – conclude il gruppo federato – anche alla luce delle dimissioni del vicepresidente dell’Ente Autodromo Dott. Alessandro Battaglia, che in questi anni ha rappresentato un autorevole punto di contatto tra l’Ente Autodromo stesso, l’ACI e tutto il mondo del motorsport”.