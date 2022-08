Attivati concorsi di progettazione in due gradi per il rilancio del territorio

Grazie al supporto e agli atti di intesa promossi dall’Ordine degli Architetti di Enna e sottoscritti con le amministrazioni del territorio, sono state attivate due procedure di concorso di progettazione in due gradi che interessano la riqualificazione di aree ricadenti nel territorio provinciale.

“E’ in questa direzione – afferma il presidente Sebastiano Fazzi – che il Consiglio dell’Ordine promuove, sul territorio provinciale, il concorso di progettazione in due gradi, previsto dal codice dei contratti pubblici attraverso l’utilizzo della piattaforma concorsiawn.it che ne consente la gestione in forma anonima e digitale, e che viene messa a disposizione gratuitamente dal Consiglio Nazionale Architetti PPC, previa sottoscrizione di apposita convenzione. La volontà è quella di dare un fattivo contributo alla crescita del nostro territorio che si trova a vivere un momento storico unico. Questa metodologia consente di far ritornare il progetto di architettura al centro dello sviluppo e della crescita dei territori, favorendo le strategie di sviluppo comune e rimuovendo gli ormai diffusi fenomeni di spopolamento”.

“Il concorso di progettazione in due gradi, ai sensi dell’art. 154 del Codice dei Contratti – prosegue Fazzi – consentirà alle amministrazioni di dotarsi del miglior progetto, ossia del progetto che meglio risponde alle esigenze della stazione appaltante facendo anche risparmiare tempo per le procedure di gara e amministrative: è prevista infatti la possibilità di affidare al vincitore tutti i successivi livelli di progettazione e anche la direzione dei lavori. Altro vantaggio e stimolo offerto da tale procedura è rappresentata dalla possibilità di partecipazione dei giovani professionisti offrendo loro occasioni di ingresso al mondo dei lavori pubblici, e che in caso di vincita potranno anche associarsi con studi più grandi e strutturati, favorendo sempre l’affermarsi della qualità progettuale e contribuendo al miglioramento degli spazi del nostro territorio”.

I concorsi attivati hanno come Stazione Appaltante il Libero Consorzio Comunale di Enna e il Comune di Pietraperzia. Nel primo caso si tratta del concorso di progettazione in due gradi per la creazione di un percorso lento “La via del grano”: un’infrastruttura, a doppio senso di marcia, improntata ai più aggiornati principi della mobilità dolce e sostenibile, per vivere il cuore verde della Sicilia, a sostegno del turismo naturalistico e culturale, realizzata attraverso l’interconnessione tra Pergusa/Grottacalda e la ferrovia dismessa Dittaino-Caltagirone nel tratto che collega Floristella con Piazza Armerina. L’intervento si pone l’obiettivo di attivare processi di rigenerazione e di sostenibilità relativi a un sistema territoriale caratterizzato da rilevanti peculiarità culturali, paesaggistiche e socio-economiche, mediante una struttura di interconnessione capace di inserirsi in un contesto ampio e intrecciato con i numerosi elementi territoriali dell’area centrale della Provincia di Enna. L’importo dei lavori è di circa 6 milioni di euro.

Il secondo concorso di progettazione in due gradi riguarda la riqualificazione dello spazio antistante la Scuola Media V. Guarnaccia posta lungo l’asse urbano di via Marconi a Pietraperzia. L’intervento si pone come una opportunità strategica per rendere la zona in oggetto un’alternativa di pregio ai vicini percorsi del centro storico, creando punti di interesse e assi visuali da mettere in connessione con gli elementi architettonici del centro storico e contribuendo allo sviluppo socio economico della città. L’importo dei lavori è di circa 1.400.000,00 euro.

L’Ordine degli Architetti ha annunciato che nei prossimi giorni saranno attivati altri concorsi di progettazione in due gradi.