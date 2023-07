Attentato incendiario a Catenanuova, Marino: “Chiederò incontro a Prefetto e Questore”

Si pubblica dichiarazione della deputata del Partito Democratico Stefania Marino in merito all’attentato incendiario che ha colpito i mezzi di un’azienda che opera nel cantiere del raddoppio ferroviario Bicocca-Catenanuova.

Quanto accaduto a Catenanuova è gravissimo: nel cantiere del raddoppio ferroviario Bicocca-Catenanuova è stato dato alle fiamme un escavatore della ditta WeBuild. Un atto intimidatorio che troverà la massima fermezza dello Stato a sostegno delle imprese che stanno lavorando ad un’opera importante per il nostro territorio. Per questo seguirò in prima persona la vicenda, chiedendo innanzitutto un incontro con il Prefetto e il Questore per assicurare il mio massimo supporto.