Atletica master: l’italo-francese Marco Balsamo campione italiano indoor nel salto triplo

Marco Balsamo, atleta italo-francese di origine ennese tesserato per la società nissena Mega Hobby Sport, ha conquistato il titolo di campione italiano master indoor nel salto triplo, categoria M55 uomini. Il successo è arrivato l’8 marzo ad Ancona, in occasione dei Campionati italiani master indoor di atletica leggera.
Balsamo ha chiuso la gara al primo posto con la misura di 11,28 metri, salendo sul gradino più alto del podio.
“Sono contentissimo, soprattutto per aver conquistato questo titolo per la Sicilia e per Enna, la città di mio padre”, ha dichiarato l’atleta.