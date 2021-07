Atletica leggera: la Pro Sport 85 al Campionato Nazionale Libertas

Una due giorni da ricordare quella appena conclusa a Chieti dove si è svolta l’edizione 2021 dei Campionati Nazionali Libertas. Dopo la bella notizia della convocazione per le Olimpiadi di Tokyo di Filippo Randazzo arrivano risultati eclatanti per gli atleti ed atlete dalla kermesse tricolore in terra d’Abruzzo.

Nella prima giornata di sabato per la Pro Sport 85 erano arrivati un titolo nazionale e due medaglie d’argento. Valentina Agata Rubino si è laureata Campionessa Nazionale Libertas 2021 nel Salto in Lungo con la misura di 5,02. Il velocista junior Giuseppe Ragno è riuscito finalmente a mettersi al collo una medaglia pesante. Argento sui 100 con un crono di 11″41 tempo superiore al suo personale di 11″30. Prima esperienza fuori regione per la cadetta Asia Cordaro che conquista un altro argento nell’Alto Cadette con la misura, vicina al suo personale, di 1,43.

Nella seconda giornata memorabile, avvincente e fantastica la gara di Salto in Alto vista al “Guido Angelini” di Chieti: Giuseppe Giarrizzo, infatti, stabilisce il nuovo primato personale migliorandosi di altri 2 cm salendo a 2,08. In una gara dagli alti contenuti tecnici, la migliore dal punto di vista delle prestazioni di questa edizione dei Libertas, ha lottato strenuamente con Matteo Di Carlo. Gara fantastica con personali abbattuti. Giarrizzo oramai ha dimostrato di avere nelle gambe una misura attorno a 2,10 – 2,14 e spera di valicare tali altezze nei prossimi impegni stagionali.

“Nel complesso – dichiara il presidente della società Filippo Giarrizzo – una trasferta a Chieti che ha rinverdito e rinnovato la tradizione vincente della Pro Sport 85 ai Campionati Nazionali Libertas con tanti atleti che negli anni passati si sono aggiudicati titoli e medaglie a cominciare da quello ottenuto anche da Filippo Randazzo che nel 2012 si aggiudicò il titolo nel Triplo Allievi”.

Al Team Giarrizzo sono arrivati i complimenti ed elogi da Rossana Mingrino, presidente del comitato provinciale Libertas, e dal Prof. Pino Mangano, presidente regionale.