Atletica, due medaglie ai Campionati Italiani Master per Marco Balsamo
Doppio podio per Marco Balsamo, atleta italo-francese di origine ennese tesserato per la società nissena Mega Hobby Sport, impegnato ai Campionati Italiani Individuali su Pista Master Outdoor di Campi Bisenzio.
Balsamo ha gareggiato nel salto in lungo, chiudendo la prova con la misura di 5,16 metri, ottenuta con vento di -0,6 m/s, risultato che gli è valso la medaglia di bronzo.
È invece arrivato il secondo podio nel salto triplo, dove l’atleta ha fatto registrare la misura di 11,88 metri, con vento di -1,0 m/s, conquistando la medaglia d’argento.
Due risultati importanti che Balsamo ha voluto dedicare al padre, in occasione del suo 80esimo compleanno.