ATI Idrico Enna, Futuro Nazionale: “Basta con i giochi di potere. La priorità sono i cittadini”

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Il Comitato Costituente di Futuro Nazionale di Enna interviene sulle vicende interne all’ATI Idrico e sul rinnovo della presidenza e della direzione generale, chiedendo che il confronto venga riportato sui temi della qualità del servizio idrico, della tutela delle comunità e delle decisioni dell’Assemblea dei sindaci: «Non è utile trasformare l’ATI in un terreno di scontro tra schieramenti politici, né alimentare contrapposizioni personali tra amministratori. L’acqua è un bene essenziale e la gestione del servizio idrico richiede serietà, competenza, trasparenza e senso di responsabilità istituzionale».

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Secondo il Comitato, «se esistono divergenze sulla scelta del presidente o sulla composizione degli organismi dell’ATI, queste devono essere affrontate alla luce del sole, attraverso un confronto tra i sindaci e sulla base di criteri chiari e condivisi. Nessun veto politico può venire prima degli interessi dei cittadini».

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Futuro Nazionale richiama quindi l’attenzione su continuità e qualità dell’erogazione idrica, manutenzione delle reti, riduzione delle perdite, investimenti, tutela delle fasce più deboli e piena trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Per Futuro Nazionale, la prossima fase dovrebbe essere caratterizzata da «meno accordi di corridoio e più confronto pubblico; meno personalismi e più competenza; meno veti e più responsabilità».

«L’ATI Idrico deve essere una casa comune dei Comuni, non il luogo nel quale prevalgono appartenenze o equilibri politici», sostiene il Comitato, secondo il quale ogni scelta dovrebbe essere compiuta «sulla base di criteri di esperienza, capacità amministrativa, indipendenza e conoscenza delle problematiche del servizio idrico», rendendo trasparenti ai cittadini le motivazioni delle decisioni assunte. «Non ci interessa stabilire chi abbia vinto o perso una partita politica. Ci interessa che vincano i cittadini della provincia di Enna».

Il Comitato chiede quindi «un immediato atto di responsabilità da parte dei sindaci della provincia» di fronte a quello che definisce «il blocco delle nomine per la presidenza e la direzione generale, causato da veti incrociati e tensioni tra le diverse forze politiche. La gestione di un bene primario come l’acqua non può rimanere ostaggio di logiche di spartizione partitica».

A intervenire è anche l’avvocato Carmelo Mirisciotti, referente del Comitato Costituente di Enna di Futuro Nazionale: “È inaccettabile che in un momento così delicato per il settore idrico ennese, il dibattito sia focalizzato esclusivamente su equilibri di partito e veti personali. Mentre i sindaci si dividono sui nomi e si profilano ombre di ricorsi e contenziosi che rischiano di bloccare l’ente, i cittadini della provincia di Enna continuano a pagare tariffe tra le più alte d’Italia a fronte di un servizio che necessita di investimenti urgenti e strutturali. Serve subito una guida autorevole, tecnica e slegata da logiche di potere”.

Futuro Nazionale articola la propria posizione in tre richieste: «Azzeramento dei veti politici», con lo «sblocco immediato della governance dell’ATI per ridare piena operatività all’ente, mettendo da parte le appartenenze di bandiera»; «competenza e merito», con la scelta del nuovo Direttore Generale «basata rigorosamente sui titoli, sulla trasparenza delle procedure e sulle capacità tecniche necessarie a risanare il settore»; e «tutela dei consumatori e riduzione tariffaria», attraverso «l’apertura immediata di un tavolo di confronto per la revisione dei costi del servizio e l’abbassamento delle tariffe idriche a carico di famiglie e imprese locali».

Il movimento conclude annunciando che, se l’Assemblea dei Sindaci non riuscirà a superare le proprie divisioni interne nei prossimi giorni, «Futuro Nazionale si farà promotore di una mobilitazione sul territorio e chiederà formalmente l’intervento degli organi ispettivi regionali per garantire la continuità amministrativa e la tutela dei diritti dei cittadini ennesi».