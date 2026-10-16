ATI Enna, Rita Cosentino nominata direttore generale: approvati anche Dup e Bilancio

PUBBLICITÀ

L’Assemblea dei sindaci dell’ATI idrico di Enna ha approvato all’unanimità dei presenti la nomina del nuovo direttore generale dell’ente. L’incarico è stato affidato all’ingegnere Rita Cosentino, prima classificata nella graduatoria predisposta dalla commissione esaminatrice.

PUBBLICITÀ

Nel corso della seduta sono stati inoltre approvati il Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione, gli strumenti attraverso i quali vengono pianificate le attività e definiti gli obiettivi dell’ATI.

A commentare l’esito dell’Assemblea è il presidente dell’ATI Enna, Nino Cammarata: «Proseguiamo con determinazione nel percorso di strutturazione dell’ATI Enna, rafforzando l’organizzazione amministrativa e burocratica dell’ente fondamentali per portare avanti le attività di progettazione e programmazione degli interventi necessari per il territorio. L’approvazione di questi atti rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento della struttura e nella costruzione di una governance sempre più efficiente e operativa. Il nostro impegno rimane quello di tutelare gli interessi dei cittadini, lavorando per migliorare il servizio idrico integrato, sostenere gli investimenti e garantire risposte concrete alle esigenze delle comunità della provincia».