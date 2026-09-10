ATI Enna, Nino Cammarata riconfermato presidente

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Nino Cammarata è stato riconfermato alla guida dell’ATI Enna. Una riconferma arrivata con voto unanime dei sindaci della provincia e che apre una nuova fase per l’Assemblea territoriale idrica, chiamata anche a definire la procedura per il reclutamento del direttore generale:«Ringrazio tutti i colleghi sindaci della provincia di Enna che hanno voluto riconfermarmi alla guida dell’ATI. Un voto unanime che considero anche un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni sul piano della progettualità nel settore idrico e depurativo».

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Cammarata indica anche la composizione del CDA e sottolinea le responsabilità legate al nuovo mandato: «Accolgo questa riconferma, insieme ai colleghi del CDA, Salvo La Spina, Annamaria Raccuglia, Giuseppe Baldi, Rosario Colianni e Calogero Di Gloria, come un grande onere e una grande responsabilità. Continueremo a lavorare mettendo al centro la tutela dei cittadini e del territorio».

Un passaggio della dichiarazione è dedicato al rapporto con il gestore AcquaEnna e al ruolo dei sindaci: «Nel rapporto con il gestore AcquaEnna pretenderò coerenza e lealtà da parte di tutti i sindaci. È indispensabile che ciascuno assuma con chiarezza le proprie responsabilità e sostenga il percorso che stiamo portando avanti nell’interesse delle nostre comunità. Il confronto dovrà essere sempre franco e costruttivo, nel rispetto dei ruoli e dell’interesse generale».

Tra le prossime questioni da affrontare c’è quella relativa alla figura del direttore generale dell’ATI: «Prossima settimana convocheremo l’Assemblea per definire la procedura di reclutamento del direttore generale, non più procrastinabile, indispensabile per rafforzare ulteriormente la struttura, migliorare l’andamento e garantire maggiore funzionalità ed efficacia all’azione dell’ATI».

Cammarata annuncia inoltre un maggiore coinvolgimento delle realtà che rappresentano utenti e cittadini: «Rafforzeremo inoltre il confronto con le associazioni dei consumatori e i comitati civici, perché il futuro del servizio idrico richiede ascolto, condivisione e responsabilità».

Il presidente dell’ATI Enna conclude indicando gli obiettivi del nuovo mandato: «Il nostro impegno sarà quello di lavorare con serietà e determinazione, nel rispetto dei ruoli, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e un territorio adeguatamente tutelato».