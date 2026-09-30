ATI Enna, confronto con associazioni e comitati su tariffe e tutela degli utenti

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Si è svolto presso la sede dell’ATI Enna di via Trieste 13 un primo incontro tra il presidente dell’ATI, Avv. Nino Cammarata, le associazioni dei consumatori e i comitati civici del territorio, con l’obiettivo di avviare un percorso di confronto e collaborazione costante sulle principali questioni legate al servizio idrico.

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All’incontro hanno partecipato Giuseppe Di Luca per Adiconsum-CISL, Giuseppe Bruno per Asso-Consum, l’Avv. Enza Bartoli per Federconsumatori-CGIL, Paolo Campisi e Giovanni Savoca per ADOC-UIL, Nunzio Nicosia ed Elio Pastorino per i Comitati dei cittadini.

Nel corso della riunione il presidente Cammarata ha illustrato le principali azioni portate avanti dall’ATI Enna nel settore idrico e depurativo, con particolare riferimento alla progettualità e ai finanziamenti ottenuti e programmati, evidenziando la necessità di proseguire nell’attività di investimento e di miglioramento del servizio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela degli utenti, con la volontà dell’ATI di avviare strumenti e modalità che consentano ai cittadini di ricevere maggiore assistenza e di avere un interlocutore più efficace sulle problematiche relative al servizio idrico.

È stato inoltre affrontato il tema del costo dell’acqua e dell’incidenza della tariffa sulle famiglie del territorio. Il presidente Cammarata ha ribadito la necessità di un intervento finanziario della Regione Siciliana volto a sostenere il sistema e a ridurre il peso dei costi a carico degli utenti.

«Su questa questione – ha sottolineato Cammarata – è necessario costruire una posizione comune e coinvolgere tutte le realtà che rappresentano gli utenti. L’ATI intende proseguire il confronto con le associazioni dei consumatori e i comitati civici, perché solo attraverso un’azione condivisa sarà possibile rafforzare la richiesta di un intervento regionale».

L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di proseguire il confronto con cadenza costante, creando un canale permanente di interlocuzione tra ATI, associazioni dei consumatori e rappresentanze civiche, nell’interesse degli utenti e dell’intero territorio provinciale.