ATI Enna, 2 milioni dalla Finanziaria regionale per il sistema idrico

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L’ATI idrico di Enna interviene dopo lo stanziamento di 2 milioni di euro destinati al territorio ennese e inseriti nella Finanziaria regionale approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana.

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A commentare il provvedimento è il presidente dell’ATI Enna, Nino Cammarata: «L’ATI idrico di Enna esprime soddisfazione per lo stanziamento di 2 milioni di euro destinati all’ATI Enna, previsto nella Finanziaria regionale esitata ieri dall’Assemblea Regionale Siciliana».

Cammarata collega il finanziamento alle interlocuzioni avviate nelle settimane precedenti: «Il finanziamento fa seguito alle interlocuzioni e alle richieste avanzate nelle settimane che hanno preceduto i lavori parlamentari, con l’obiettivo di reperire risorse a sostegno del sistema idrico del nostro territorio e di affrontare le criticità legate ai costi degli investimenti, che incidono per circa il 31% sulla tariffa».

Il presidente dell’ATI rivolge quindi un ringraziamento all’Assemblea regionale: «Desidero ringraziare la Commissione Bilancio e l’intera Assemblea Regionale Siciliana per l’attenzione dimostrata nei confronti della provincia di Enna e delle esigenze dei suoi Comuni. Si tratta di un segnale importante per un territorio che necessita di risorse e interventi concreti per migliorare e rendere sempre più efficiente il servizio idrico».

L’ATI dovrà ora verificare nel dettaglio la destinazione delle risorse stanziate: «Approfondiremo attentamente la destinazione assegnata alle somme stanziate, affinché possano essere utilizzate nel modo più efficace possibile, a beneficio dei Comuni dell’ATI e delle comunità amministrate».

«Continueremo a lavorare in sinergia con le istituzioni regionali per sostenere le esigenze del territorio e promuovere interventi capaci di rafforzare le infrastrutture e la qualità del servizio idrico», conclude Cammarata.