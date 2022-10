Assostampa Sicilia: Tiziana Tavella rieletta presidente del consiglio regionale

Si è svolta questa mattina la prima riunione del Consiglio Regionale di Assostampa Sicilia, dopo la recente celebrazione del 34mo congresso regionale. Nel corso dei lavori la giornalista ennese Tiziana Tavella è stata rieletta Presidente del Consiglio Regionale con un voto per acclamazione.

Queste le parole della collega Tavella subito dopo il voto: “Ringrazio i consiglieri per la fiducia che hanno riposto su di me. Riprendo il mio impegno nel ruolo di Presidente in continuità con quello che è stato il filo conduttore del mio primo mandato, cioè la difesa degli interessi dei giornalisti siciliani in un quadro di grande unità e compattezza del sindacato in tutte le sue articolazioni”.

Grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento anche da parte del Segretario della sezione provinciale di Enna di Assostampa Gianfranco Gravina, che ha evidenziato come la collega Tavella sia ormai da anni un riferimento autorevole per tutte le lotte sindacali in difesa della categoria e del diritto all’informazione.