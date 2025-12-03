Assostampa Enna esprime solidarietà al giornalista Ranieri Ferrara

PUBBLICITÀ

Assostampa Enna, nello stigmatizzare l’intervento, via social, del Sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, manifesta tutta la propria vicinanza e solidarietà al collega Ranieri Ferrara, colpevole unicamente di avere correttamente riportato, dalle colonne della pagina di Enna del quotidiano “La Sicilia”, i fatti relativi ad una vicenda amministrativa particolarmente complessa, qual è quella del possibile finanziamento del nuovo stadio della città dei mosaici.

Dobbiamo, purtroppo, constatare, ancora una volta, come un rappresentante istituzionale anziché far valere le proprie ragioni attraverso una precisazione (magari firmata da un addetto stampa, giornalista regolarmente iscritto all’albo e non, com’è in uso al Comune di Piazza Armerina, direttamente da una figura istituzionale) preferisce lanciare accuse e anatemi via social, innescando l’inevitabile canea dei troll e degli haters sempre pronti a scagliarsi con qualcuno o qualcosa.

Per quanto ci riguarda ribadiamo la nostra ferma contrarietà al tentativo di spostare il confronto con la stampa libera nell’arena dei social e invitiamo i rappresentanti istituzionali, a cominciare dal Sindaco di Piazza Armerina, ad avere un rapporto corretto e leale con chi da anni opera nel mondo dell’informazione con trasparenza e serietà professionale.

Gianfranco Gravina

Segretario provinciale Assostampa