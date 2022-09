Assostampa Enna elegge gli organismi dirigenti e i delegati al congresso regionale

Si è tenuta questa mattina, nei locali dell’Associazione “Hennaion”, l’assemblea degli iscritti della Sezione provinciale di Enna dell’Associazione Siciliana della stampa, con all’ordine del giorno l’elezione della nuova segreteria provinciale e dei delegati al XXXIV Congresso regionale che si terrà a Palermo dal 12 al 14 ottobre 2022.

I lavori, che sono stati presieduti dalla Vicesegretaria regionale uscente, Cristina Puglisi, hanno visto la presenza dell’attuale presidente del Consiglio regionale di Assostampa Sicilia, la giornalista ennese Tiziana Tavella, e sono stati aperti dalla relazione del Vice Segretario provinciale uscente, Gianfranco Gravina, che ha illustrato il percorso della sua reggenza avviata all’indomani delle dimissioni per motivi personali del collega José Trovato, evidenziando come la sezione di Enna sia stata, pur nei propri numeri ristretti, particolarmente coinvolta a livello regionale e come questi risultati siano di stimolo per la sezione tutta ed, in particolare, in vista della ormai imminente scadenza congressuale.

Il vicesegretario Gravina ha poi ricostruito le attività condotte in questi mesi a cominciare dai numerosi interventi specifici in tema di comunicazione istituzionale e applicazione della Legge 150/2000, condotti in stretta collaborazione con la segretaria regionale ed il Gruppo Uffici Stampa, con diffide rivolte ai sindaci di diversi Comuni e ad altri rappresentanti istituzionali, ed una richiesta di revoca bando assegnazione incarico addetto per gravi violazioni, sia in termini di procedura che di dignità del compenso previsto. A questo si aggiunge anche una serie di interlocuzioni ancora aperte con amministrazioni comunali ed altre realtà del territorio, per arrivare all’emanazione di bandi per addetti stampa nel rispetto delle regole. Gravina, nel ricordare il difficilissimo momento vissuto dai colleghi de “La Sicilia”, da giugno senza stipendio, e delle continue difficoltà dei colleghi del Gds, ha esortato ad una sempre crescente coesione ed allargamento della partecipazione alla vita sindacale, chiudendo con l’invito a farsi ognuno portavoce delle istanze della categoria creando nuovi momenti di incontro e crescita condivisa.

Dopo il dibattito sulla relazione del Vicesegretario si è passati all’elezione della nuova segreteria che, su proposta della Presidente Tavella, è stata votata per acclamazione e risulta essere così composta: segretario Gianfranco Gravina, vicesegretario Josè Trovato, tesoriere Rossella Inveninato.

Si è quindi proceduto all’elezione dei delegati al congresso regionale di Assostampa Sicilia che sono stati votati palesemente non essendoci candidature contrapposte e che risultano essere Tiziana Tavella per la lista “Fare sindacato Enna Professionali”, mentre per la lista “Fare sindacato Enna Collaboratori” è stata designata la giornalista Miriam Colaleo.