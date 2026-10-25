Assostampa Enna, confermato Gianfranco Gravina alla guida della segreteria provinciale

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Elezione unanime questa mattina nella sede di Hennaion per la nuova segreteria provinciale di Assostampa Enna. Confermati nei ruoli di segretario provinciale Gianfranco Gravina e tesoriere Rossella Inveninato, mentre nuovo ingresso è quello di Salvo Calaciura, eletto vicesegretario,succedendo al dimissionario Josè Trovato. Confermato, inoltre, Paolo Di Marco come responsabile del circolo della stampa di Enna.

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Oltre alla segreteria provinciale, sono stati eletti i due delegati al congresso regionale dell’Associazione siciliana della Stampa che si terrà a Isola delle Femmine dal 24 al 26 novembre: Tiziana Tavella per i professionisti, e Miriam Colaleo per i collaboratori.

“Ringrazio i colleghi per la rinnovata fiducia nell’ottica di una continua crescita della nostra sezione provinciale a difesa dell’attività giornalistica – ha dichiarato Gravina – con l’obbiettivo di ricercare nuove opportunità di lavoro per i colleghi regolarmente iscritti all’ordine dei giornalisti e di garantire una comunicazione corretta e professionale”.