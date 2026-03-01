Assoro, vitello finisce in un dirupo: recuperato dai Vigili del Fuoco con l’elicottero

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna i Vigili del Fuoco del Comando di Enna e del distaccamento di Leonforte sono stati impegnati in un intervento di soccorso in località Assoro, per il recupero di un giovane bovino rimasto bloccato in un’area caratterizzata da fitta vegetazione e forti pendenze, impossibili da recuperare con i mezzi di terra.

​L’animale, un vitellino dal peso approssimativo di 300 kg, era scivolato in un dirupo impervio, rendendo vani i tentativi di risalita autonomi.

Data la natura del terreno, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Enna ha allertato il Reparto Volo di Catania disponendo l’invio dell’elicottero “Drago 146”. L’intervento di è concluso in maniera positivo: l’animale è stato trasportato in terreno pianeggiante e sicura.