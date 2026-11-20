Assoro verso il Natale: il 5 dicembre l’accensione dell’albero e delle luminarie
Assoro si prepara alle festività natalizie con «Un Magico Natale ad Assoro 2026», il programma di iniziative che accompagnerà cittadini e visitatori dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.
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L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 5 dicembre, con la cerimonia della grande accensione dell’albero di Natale e delle luminarie, che darà ufficialmente il via agli eventi natalizi.
Il programma delle festività prevede un villaggio di Natale, degustazioni, mercatini, spettacoli e presepi, oltre alle luminarie che contribuiranno ad animare il paese durante il periodo natalizio.
Il calendario dettagliato degli eventi, con orari e luoghi delle singole iniziative, sarà comunicato nei prossimi giorni dal Comune.