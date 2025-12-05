Assoro: un cartellone ricco di eventi con “Natale Insieme 2025/2026”

PUBBLICITÀ

Assoro si prepara a vivere un periodo natalizio intenso e ricco di appuntamenti con il cartellone “Natale Insieme 2025/2026”, che accompagnerà la comunità dal 6 dicembre fino all’Epifania con iniziative dedicate a famiglie, bambini, giovani e adulti.

Si parte domani, sabato 6 dicembre, con l’apertura dei mercatini artigianali e del gusto in piazza Umberto I e lungo via Crisa. La serata prevede anche l’“Angolo vin brulè”, l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale con l’arrivo delle mascotte Disney e di Stitch, l’apertura del presepe a cura degli Amici del Presepe, la street band “La banda dei babbi natale”, l’animazione con i Christmas Balloons e, in chiusura, la accensione dell’albero di Natale 2025 con DJ Jack e illuminazione del centro storico.

Il programma continua domenica 7 dicembre con la nuova apertura dei mercatini artigianali e del gusto, “L’omino di pan di zenzero”, l’angolo truccabimbi, l’arrivo del trenino natalizio, il Santa Claus gonfiabile e la tradizionale serata dell’arancino a cura di diversi bar cittadini.

Lunedì 8 dicembre spazio ancora ai mercatini, al Lab Christmas con calcio balilla, posta per le letterine e letture natalizie, all’apertura del presepe nella cripta della Basilica San Leone, alla street band itinerante, alla degustazione gratuita del torrone e allo spettacolo di giocoleria in piazza Umberto I.

Dopo una breve pausa, gli eventi riprendono sabato 13 dicembre con i mercatini artigianali e del gusto, il villaggio “Natale in Lapponia”, lo stand “Happy Chocolate”, l’angolo drink e l’arrivo del personaggio Olaf.

Il giorno successivo, domenica 14 dicembre, si entra nel cuore delle iniziative mattutine con l’apertura dei mercatini, la degustazione del pane e di formaggi, l’arrivo dei Babbi Natale in Vespa Club Leonforte, la musica itinerante dello zampognaro, il laboratorio natalizio “Decoriamo l’albero” e lo show cooking natalizio a cura dell’Associazione provinciale Cuochi e Pasticceri Ennesi con lo chef Carmelo Giunta. In serata apre anche la mostra del “Concorso dei presepi in miniatura 2025”.

Il calendario prosegue con appuntamenti diffusi durante la settimana: martedì 16 dicembre Babbo Natale, elfi, amministrazione comunale e parroco visitano le scuole di Assoro e San Giorgio; mercoledì 17 dicembre tombolata natalizia del centro anziani; giovedì 18 dicembre a san Giorgio personaggi Disney; venerdì 19 dicembre tombola magica per bambini; sabato 20 dicembre torna “Dolcemente Natale” e il presepe vivente a San Giorgio; domenica 21 dicembre ancora “Dolcemente Natale” e la tombolata animata a San Giorgio, con arrivo di Babbo Natale in slitta, “Angolo dolce” e spettacolo con “Clap Clap equilibristi strampalati”; martedì 23 dicembre musica itinerante con la banda “A. Pacini”.

Non mancano le iniziative tradizionali con, mercoledì 24 dicembre, l’arrivo dello zampognaro. Venerdì 26 dicembre notte degli argenti; domenica 28 dicembre il film natalizio “The nightmare before Christmas”; martedì 31 dicembre aperitivo di fine anno con DJ Alex.

Il programma si allunga fino al nuovo anno con: sabato 3 gennaio la premiazione del “Concorso dei presepi in miniatura 2025”; domenica 4 gennaio a San Giorgio la tombolata animata; lunedì 5 gennaio tombolissima della Befana; martedì 6 gennaio Happyfania e “Angolo leccornie” con spettacolo luminoso.

Un cartellone ampio e articolato che, attraverso tradizione, musica, gastronomia, spiritualità e divertimento, trasforma Assoro in un grande palcoscenico natalizio per l’edizione “Natale Insieme 2025/2026”.

Di seguito la locandina con tutti gli eventi in programma.