Assoro, truffa del finto avvocato a un’anziana: denunciata una donna

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I Carabinieri della Stazione di Assoro, coordinati dal Comando Compagnia di Enna, hanno concluso un’attenta attività d’indagine che ha permesso di identificare e deferire in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria una donna maggiorenne, ritenuta responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

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I fatti risalgono allo scorso 17 ottobre, quando la vittima, un’anziana residente ad Assoro, è caduta nella trappola del cosiddetto “metodo del finto avvocato”. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’indagata, avvalendosi di artifizi e raggiri telefonici, era riuscita a carpire la fiducia della donna fingendosi un legale e prospettandole una situazione di grave pericolo e la necessità di pagare un’immediata spesa legale per evitare conseguenze giudiziarie a un familiare coinvolto in un fantomantico sinistro stradale.

Grazie agli elementi raccolti nel corso degli accertamenti investigativi, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità della presunta autrice, che dovrà ora rispondere del reato previsto e punito dall’articolo 640 del Codice Penale. L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dell’esito dell’attività di polizia giudiziaria.

L’episodio rientra nella costante e quotidiana opera di prevenzione e repressione condotta dall’Arma dei Carabinieri contro i reati predatori, e in particolare contro le odiose truffe perpetrate ai danni delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione. Si ribadisce l’importanza di mantenere alta la guardia e di segnalare tempestivamente al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione anomala o richiesta sospetta di denaro.Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini e che l’indagato non può definirsi colpevole fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.