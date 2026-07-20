Assoro, torna “Surfaru”: tre giorni tra musica, memoria mineraria e Premio Pantano

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Torna ad Assoro, dal 24 al 26 luglio, la terza edizione di “Surfaru 2026”, la manifestazione culturale e sociale nata nell’ambito del progetto “Assoro borgo dello zolfo”. L’iniziativa punta a valorizzare la memoria mineraria, la cultura e il patrimonio civile e sociale della comunità.

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Il programma si aprirà venerdì 24 luglio, in piazza Marconi, con il concerto degli Archinué. Sabato 25 luglio sarà invece la volta di Roy Paci & Aretuska, protagonisti di una serata all’insegna della musica e del coinvolgimento del pubblico.

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La manifestazione si concluderà domenica 26 luglio, nel pomeriggio, nell’atrio comunale, con il Premio Pantano, riconoscimento dedicato alle startup e alle giovani imprese siciliane che si distinguono per modelli di sviluppo etici e sostenibili.

Il premio porta il nome di Edoardo Pantano, illustre cittadino di Assoro, politico e ministro durante l’età giolittiana. Nel corso della cerimonia saranno premiate anche alcune aziende di eccellenza del territorio e cittadini che si sono distinti per il loro impegno.

Un fine settimana di musica, cultura e memoria, con appuntamenti per tutte le età.