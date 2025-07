Assoro, torna SùRFARU: tre giorni tra cinema, fotografia, musica e memoria mineraria

PUBBLICITÀ

Dal 25 al 27 luglio Assoro ospita la seconda edizione di SùRFARU, un importante evento culturale che già l’anno scorso al suo debutto aveva trasformato il borgo ennese in un punto di riferimento per la riscoperta delle radici mediterranee più autentiche.

“Voci e suoni dalle miniere del borgo dello zolfo” è il sottotitolo che racchiude l’essenza di una manifestazione capace di coniugare passato e presente, tradizione e innovazione. Tre giorni di programmazione intensa che spaziano dal cinema alla musica, dalla fotografia agli incontri culturali, con l’obiettivo di valorizzare un territorio che dalle sue stratificazioni storiche continua a generare cultura, comunità e appartenenza.

L’evento nasce dalla fusione di due progetti per la valorizzazione del territorio: “Borgo dello zolfo” e “Imprese borghi”, entrambi finalizzati alla rigenerazione culturale e sociale di piccoli siti culturali e borghi storici. Immersa nella ricca storia di Sicilia, Assoro, oltre a offrire panorami mozzafiato, vanta un patrimonio culturale ed artistico antichissimo che va assolutamente riscoperto e giustamente valorizzato attraverso manifestazioni culturali che rendano vivo il territorio.

L’inaugurazione, venerdì 25 luglio, sarà dedicata alla presentazione del progetto SùRFARU e alla consegna alle imprese del premio E. Pantano per la sostenibilità, riconoscimento che sottolinea l’impegno dell’evento verso un approccio responsabile alla cultura e al territorio.

La serata proseguirà con la proiezione di “Rosso Malpelo”, il film del regista Pasquale Scimeca tratto dal celebre racconto di Giovanni Verga. Saranno presenti in sala lo stesso Scimeca e l’attore Antonio Ciurca, per un confronto diretto con il pubblico su un’opera che rilegge in chiave cinematografica uno dei capolavori della letteratura siciliana legato proprio al mondo delle miniere.

Sabato 26 luglio la programmazione si arricchisce con il workshop di fotografia notturna condotto da Attilio Scimone, un’opportunità per esplorare attraverso l’obiettivo i suggestivi scorci del borgo dopo il tramonto.

La giornata culminerà con il concerto dei Kalascima, ensemble pugliese che porterà in Piazza Marconi i ritmi e le melodie del Salento. Il gruppo, noto per la sua capacità di fondere tradizione popolare e contaminazioni contemporanee, rappresenta perfettamente lo spirito di SùRFARU: radici profonde e sguardo aperto verso nuove espressioni artistiche.

Domenica 27 luglio, gran finale con il concerto di Eugenio Bennato che chiuderà la manifestazione. L’artista partenopeo, cantautore, compositore e musicista di levatura internazionale, è una figura di spicco della world music italiana e instancabile ricercatore delle sonorità e delle tradizioni musicali del mediterraneo. L’esibizione in Piazza Marconi rappresenterà il momento culminante di un weekend che promette di lasciare il segno nella stagione culturale ennese e siciliana.

Bennato, con la sua capacità di trasformare la musica popolare in linguaggio universale, incarna perfettamente la filosofia di SùRFARU: partire dalle specificità locali per costruire ponti verso orizzonti più ampi.

L’evento conferma ancora una volta come i territori dell’entroterra siciliano, spesso considerati marginali, possano invece diventare laboratori di innovazione culturale. Assoro, con il suo patrimonio storico legato alle miniere di zolfo e la sua posizione strategica nel cuore della Sicilia, si propone come esempio di come la memoria possa trasformarsi in energia creativa. Dimostrando, inoltre, che dalla stratificazione culturale di questi luoghi può nascere una proposta contemporanea e di qualità capace di attrarre pubblico da tutta l’isola.

Questi percorsi sono la chiave vincente per il futuro dei borghi siciliani.

Fabio Marino