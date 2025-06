PUBBLICITÀ

Alle 19.30 circa i Vigili del Fuoco del distaccamento di Leonforte sono intervenuti sulla SP 7 B in territorio di Assoro. Due autovetture per cause in corso di aggiornamento si sono scontrate frontalmente. Nel sinistro uno dei due conducenti ha riportato delle ferite ed è stato trasportato all’Ospedale Umberto I di Enna. Lievi escoriazioni per l’altro conducente.

Sul posto oltre al 118 anche la Polizia.