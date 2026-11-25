Assoro, rubano un pick-up e tentano la fuga: sei persone arrestate

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Sei persone sono state arrestate in flagranza di reato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Enna per furto aggravato in concorso e ricettazione.

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I fatti risalgono alla mattinata di ieri ad Assoro. Secondo quanto ricostruito, i sei indagati – tutti uomini maggiorenni, originari del Catanese e già noti alle forze dell’ordine per reati specifici – avrebbero utilizzato un’Alfa Romeo Giulia, risultata a sua volta provento di furto, per mettere a segno il colpo. Il gruppo ha asportato un pick-up Toyota Hilux, dandosi immediatamente alla fuga.

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Il proprietario del mezzo, accortosi del furto nell’immediatezza dei fatti, si è messo all’inseguimento dei malviventi a bordo di un altro veicolo. La corsa si è conclusa poco dopo, quando entrambi i mezzi rubati condotti dai fuggitivi sono usciti di strada.

A quel punto i sei hanno tentato di dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti per far perdere le proprie tracce. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha però permesso di individuarli e bloccarli nel corso della tarda mattinata.

Durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio kit per i furti d’auto: chiavi vergini auto-codificanti, grimaldelli, prese diagnostiche OBD per bypassare i sistemi elettronici dei veicoli, un telefono cellulare e altri arnesi da scasso.

Informata l’Autorità Giudiziaria, per i sei arrestati si sono aperte le porte della casa circondariale di Enna dove venivano trattenuti in attesa delle definizioni di rito. Due di essi, tuttavia, a causa delle ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto durante la fuga, sono stati trasportati presso il locale ospedale: restano in osservazione, piantonati dai militari, ma non sono in pericolo di vita e verranno trasferiti in carcere non appena dimessi.

Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini e che gli indagati non possono definirsi colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.