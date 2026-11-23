Assoro, riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Ha riaperto oggi al pubblico l’ufficio postale di Assoro, completamente ristrutturato nell’ambito del progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della pubblica amministrazione ai cittadini.

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

L’ufficio postale di Piazza Francesco Crispi, 1 è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; sono state inoltre realizzati due sportelli ribassati per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi e una postazione relazionale, dotata di sedute. Predisposta inoltre un’area dove verrà installato un totem automatico da quale i cittadini potranno richiedere e stampare in autonomia i documenti relativi ai servizi della PA erogati.

Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come ad esempio il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

L’ufficio postale di Assoro è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.