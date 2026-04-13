Assoro, quattro consiglieri comunali aderiscono a Mpa-Grande Sicilia

Il gruppo consiliare “Noi per Assoro”, composto dai consiglieri Sebastiana Bannò, Angelo Di Pasqua e Antonino Porto, ha annunciato il proprio passaggio al raggruppamento politico Mpa-Grande Sicilia, dopo l’adesione già formalizzata in precedenza dal consigliere Pippo Bertini.
La scelta, spiegano i consiglieri, è maturata alla luce del quadro politico regionale e con l’intento di rafforzare il proprio ruolo nell’azione amministrativa locale.
Nel percorso che ha portato all’adesione, viene inoltre richiamata la vicinanza politica e istituzionale dell’assessore regionale Francesco Colianni, indicato come riferimento del gruppo Mpa-Grande Sicilia.
Con questo passaggio, il gruppo comunica quindi il proprio ingresso unitario nel movimento, che diventa così il primo per consistenza numerica all’interno del consiglio comunale di Assoro.