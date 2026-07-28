Assoro, Premio Pantano: vince la Holus Mediterranea di Siracusa

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Va alla Holus Mediterranea di Siracusa, azienda che produce verdura essiccata in capsule, la terza edizione del Premio Pantano, istituito dal Comune di Assoro in collaborazione con la Cna e riservato alle startup che si distinguono per innovazione e sostenibilità.

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La premiazione si è tenuta domenica scorsa nell’aula consiliare di Assoro. La Holus Mediterranea si è aggiudicata il premio al termine di una competizione con altre tre aziende: la Capizzuni di Trapani, la BM Attrazione Investimenti di Troina e la Eschoo di Favara.

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A tutte e quattro le aziende è stato comunque assegnato un riconoscimento concesso dalla società Integra, presente con il presidente Michele Calandra, consistente in una serie di servizi di consulenza aziendale.

L’amministrazione comunale di Assoro, guidata dal sindaco Antonio Licciardo, ha inserito il Premio Pantano, dedicato alla memoria di Edoardo Pantano, assorino che fu ministro nei governi Sonnino e Nitti, nell’ambito del Festival Surfaru. Con questa iniziativa il Comune porta avanti la promozione di Assoro come Borgo dello Zolfo, in ricordo di quell’«oro giallo» che alla comunità siciliana, in particolare nelle aree interne, ha dato benessere e occupazione, ma anche dolore per la morte di molti minatori, tra cui anche i «carusi».

All’evento, oltre al sindaco Licciardo, era presente il gruppo dirigente della Cna, con il presidente regionale Filippo Scivoli, il presidente provinciale Valentino Savoca e il presidente nazionale del settore Artistico Tradizionale, il maestro Angelo Scalzo, che ha realizzato il premio assegnato al vincitore. Presenti anche autorità locali, civili, militari e religiose.

Il sindaco Licciardo ha inoltre inserito nell’evento altri momenti dedicati alla comunità assorina, con la consegna di targhe a imprese locali e di riconoscimenti e cittadinanze di benemerenza a cittadini che si sono particolarmente distinti.

«Il premio Pantano già giunto alla terza edizione è ormai un momento molto importante per il mondo delle Start Up che vogliano fare impresa nel rispetto della sostenibiità – commenta il sindaco Licciardo – ed il nostro obiettivo è quello di farne uno degli appuntamenti del settore a livello regionale. Tutto ciò può avvenire grazie alla sinergia con la Cna con cui collaboriamo da anni e con cui stiamo costruendo un percorso per lo sviluppo economoco del nostro territorio e con la nascita di nuove realtà imprenditoriali».

«Con il Comune di Assoro abbiamo ormai un rapporto consolidato negli anni – commenta il presidente provinciale della Cna Valentino Savoca -. la Cna rappresenta un mondo imprenditoriale fatto di piccole imprese, ma che non disdegnano a puntare all’innovazione e ad uno sviluppo sostenibile. Per quanto ci riguarda siamo a fianco di tutte quelle iniziative volte allo sviluppo dell’impresa».

«Il livello di partecipazione al premio Pantano di alza di anno in anno – aggiunge il Presidente regionale Cna Filippo Scivoli – basti pensare che le quattro aziende che vi hanno partecipato erano reduci dal concorso nazionale indetto sempre dalla Cna Cambiamenti. Oggi (domenica per chi legge ndr) abbiamo avuto ad Assoro 4 idee imprenditoriali molto particolari ed innovative. Putroppo delle 4 solamente 1 poteva vincere ma siamo sicuri che tutte avranno un importante successo nei loro settori di competenza».