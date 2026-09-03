Assoro, Poste Italiane: al via l’ultimo cantiere Polis in Sicilia

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Avviato ad Assoro, piccolo comune dell’entroterra ennese con una popolazione di poco meno di 5mila residenti, l’ultimo cantiere che chiude il piano Polis in Sicilia: il progetto di Poste Italiane che ha accompagnato i piccoli comuni al di sotto dei 15.000 abitanti nella transizione digitale ed ecologica.

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Con Polis, nato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Complementare, sono stati rinnovati gli uffici postali di 325 piccoli centri siciliani e nelle aree interne del Paese. Si sono accorciate le distanze tra cittadini e pubblica amministrazione ed è stato azzerato il digital devide. Grazie ad innovativi sportelli unici, oggi negli uffici postali si erogano anche parte dei servizi pubblici offerti da Comune, Inps, Agenzia entrate e Prefettura. Inoltre, nell’ambito dello stesso progetto sono nate aree di co-working e formazione per cittadini, professionisti e imprese. Grazie a Polis sono stati ridisegnati spazi e fonti di approvvigionamento energetico, con impianti smart building, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

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Ad Assoro, presso l’ufficio postale del centro abitato sui Monti Erei, Poste Italiane ha appena avviato l’ultimo cantiere previsto in Sicilia. Un risultato che segna il prossimo completamento del programma di lavori del progetto Polis che, in controtendenza alla desertificazione bancaria, lotta contro lo spopolamento promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale.

Grazie a Polis oggi è possibile accedere, a sportello o da Totem, a 3 tipologie di servizi INPS per i pensionati quali modello ObisM, cedolino pensione e certificazione unica. Oltre 15 diversi certificati anagrafici e, più di recente, la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto.

Per rendere più confortevoli l’accoglienza dei cittadini che beneficiano delle nuove prestazioni, le sedi sono state oggetto di lavori di ammodernamento e nuove dotazioni secondo una calendarizzazione temporale di interventi sul territorio.

In Sicilia, particolare attenzione è stata posta ad interventi di restyling e riorganizzazione dei locali, con la previsione di nuove sedute per un totale di 847 postazioni di cui oltre 400 con altezze ribassate e la realizzazione di 34 nuove sale consulenza. Nelle sedi dell’Isola sono stati installati 118 ATM Postamat sostitutivi di nuova generazione e in 215 uffici sono attivi totem self digitali per l’erogazione diretta di servizi Polis da parte dei cittadini.

Nell’ambito del progetto, sono state previste soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale, tra cui la messa in esercizio di 69 impianti fotovoltaici. Investimenti anche nella mobilità green a supporto della cittadinanza, con l’installazione di oltre 170 colonnine di ricarica per mezzi elettrici in 96 comuni siciliani coinvolti nel progetto Polis.

Durante il periodo di interventi, Poste Italiane ha garantito l’erogazione dei servizi sui territori attraverso l’installazione di sedi provvisorie e l’apertura di sportelli aggiunti presso sedi limitrofe. Al termine dei lavori, tutti gli uffici postali sono tornati disponibili per i cittadini con i consueti orari.