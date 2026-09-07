Assoro nel tempo: dal 12 al 13 settembre un viaggio da Cicerone agli scatti del futuro

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L’Associazione Turistica Proloco di Assoro APS, presieduta da Ferdinando Di Marco, realizzerà la manifestazione culturale “Assoro nel tempo – Da Cicerone agli scatti del futuro”, evento multidisciplinare e di performing arts in programma il 12 e 13 settembre 2026, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, antropologico e identitario della comunità assorina attraverso un percorso narrativo che attraversa oltre duemila anni di storia.

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La manifestazione nasce dall’esigenza di promuovere e divulgare la conoscenza della storia locale, favorire il senso di appartenenza della comunità, incentivare il turismo culturale e costruire una nuova immagine coordinata del territorio, attraverso una strategia di comunicazione identificata dall’hashtag ufficiale #VisitAssoro, con spazi instagrammabili aperti a tutti.

L’iniziativa si configura come un viaggio nel tempo che, partendo dalle testimonianze dell’antica Assoro riportate da Cicerone nelle Verrine, attraversa le epoche più significative della storia cittadina fino a giungere a una riflessione sul futuro della comunità.

Il percorso storico-teatrale e culturale si articola in quattro aree tematiche: “Assoro ai tempi di Cicerone”, rievocazione storica dedicata al periodo greco-romano attraverso narrazioni attoriali e letture sceniche ispirate alle Verrine, con l’obiettivo di evidenziare il ruolo della città nell’antica Sicilia; “I Valguarnera e l’età feudale”, un personaggio in costume rappresenterà il ruolo della famiglia Valguarnera, che per Assoro segnò lo sviluppo economico, sociale e architettonico della comunità; “Assoro e le grandi personalità”, uno spazio sarà dedicato alla memoria del Sen. Edoardo Pantano, che ha contribuito alla crescita politica, culturale e sociale del territorio; “Scene di vita: il matrimonio assorino negli anni ’60”, un percorso pensato per tramandare alle nuove generazioni la memoria sociale del paese, attraverso la ricostruzione antropologica e folkloristica di un corteo nuziale. La messa in scena comprenderà canti e serenate, l’allestimento di una mostra fotografica con scatti d’epoca a carattere nuziale, uno spazio del gusto coerente con gli anni ’60 e narrazioni attoriali.

La manifestazione guarda anche in avanti: un’estemporanea fotografica dal titolo “Scatti per il futuro”, aperta a professionisti, amatori, cittadini e visitatori sul tema “Assoro che consegniamo al futuro” (raccontando paesaggio, monumenti, vita quotidiana, persone e visione futura della comunità); contributi audiovisivi; e una raccolta di messaggi destinati alle future generazioni, che confluiranno in un “archivio della memoria” digitalizzato, catalogato e custodito presso la sede della Proloco e presso la biblioteca del Comune di Assoro.

La giornata di domenica si apre alle 10.30 con il lancio di #VisitAssoro, spazi instagrammabili e foto con i personaggi storici in costume: Cicerone (Tanino Provitina), Giacomo Valguarnera (Pino Calabretta) ed Edoardo Pantano (Giuseppe Di Pasqua). Alle 12.00 è in programma la narrazione attoriale con Cicerone impegnato nella requisitoria contro Verre, in Largo della Memoria.

Nel pomeriggio, alle 18.00, spazio alla serenata con Luigi Ragusa, Pino Giunta, Nicola Ciurca e Nino Malaguarnera, presso Casa Caruso in Via Crisa 273. Alle 18.30 prende il via il corteo nuziale anni ’60 lungo Via Crisa, con arrivo alla Basilica di San Leone e a Largo della Memoria. Alle 19.30 è previsto il banchetto nuziale a festa, con canti e balli a Largo della Memoria, seguito alle 20.30 da banchetto e degustazioni aperti al pubblico.

Al corteo nuziale parteciperanno, tra gli altri: Jano Sofia, Anna Rosa Sanfilippo, Mariangela Grillo, Santino Sanfilippo, Alessandro Carnazza, Erica Sanfilippo, Angelo Bertini, Alessia Gardali, Antea e Cloe Ilardo, Rosalia Sofia, Thomas Mazzola, Giovanni La Porta, Santina Campagna, Mariangela Tosetto, Giovanni Pergola, Giuseppe Di Pasqua, Rosetta Mazzola, Filippo Lupo e Maria Bruno (elenco partecipanti in aggiornamento).

Per entrambe le giornate del 12 e 13 settembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, presso la sede della Proloco sarà visitabile la mostra fotografica sul matrimonio assorino degli anni ’60, mentre resterà aperta la libera estemporanea fotografica “Assoro e i suoi volti”, dedicata al racconto dell’architettura assorina, alla cattura dei volti, dei gesti quotidiani e delle espressioni degli abitanti.