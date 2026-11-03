Assoro, “Mirabilia Aereorum”: tre giorni dedicati al grano degli Erei

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Dal 6 all’8 novembre 2026, la suggestiva cornice della Badia di Santa Chiara ad Assoro ospiterà l’edizione 2026 di “Mirabilia Aereorum”, l’evento culturale di punta promosso dalla sede comprensoriale di SiciliAntica (Assoro, Leonforte, Nissoria). Quest’anno l’iniziativa accenderà i riflettori su un tema dal profondo valore identitario e scientifico: “I cereali nel territorio ereo: tracce e testimonianze nell’arte, nella storia e nel paesaggio”.

PUBBLICITÀ

L’evento si propone come un viaggio multidisciplinare unico nel cuore delle aree interne della Sicilia. Attraverso il contributo di ricercatori, docenti universitari e studiosi di alto profilo scientifico, verranno ripercorse le tappe fondamentali dello straordinario legame tra la terra degli Erei e la coltivazione del grano, una risorsa che da millenni rimodella e umanizza un paesaggio dai tratti inconfondibili.

Il programma si articola in quattro sessioni tematiche.

Si inizierà venerdì 6 novembre alle ore 16:00 con la sessione inaugurale dedicata alla storia. Dopo i saluti istituzionali, verrà inaugurata la mostra di pittura curata dalla professoressa Angela Vicari. Seguiranno gli interventi accademici incentrati sul ruolo del territorio ennese come antico “granaio di Roma”, sulle dinamiche socio-economiche nel Medioevo e sull’economia del grano e dello zolfo nell’Ottocento. La serata si concluderà con l’esibizione del Gruppo Folkloristico di Assoro “I Surfàra”.

Sabato 7 novembre la sessione mattutina sarà focalizzata su paesaggio e ambiente, con riflessioni sulla flora e sulla fauna degli agroecosistemi tradizionali del Mediterraneo in relazione ai cambiamenti climatici. A metà giornata è prevista una visita guidata alla scoperta della Basilica di San Leone e della Sala degli Argenti, seguita da una degustazione di prodotti tipici locali nel cortile del Palazzo Municipale. Il pomeriggio ospiterà la sessione dedicata all’archeologia, focalizzata sulle dinamiche insediative della Sicilia centrale e sulla gestione delle risorse tra la Tarda Antichità e il Medioevo.

Domenica 8 novembre l’evento si concluderà con la sessione monumenti e belle arti. Al centro del dibattito ci sarà la rete delle strutture fortificate degli Erei a difesa delle storiche “vie del grano”, insieme a un importante tributo artistico e critico dedicato alle opere del pittore Libero Elio Romano.

Durante l’intera durata della manifestazione, i visitatori potranno inoltre ammirare la mostra fotografica permanente allestita nella sala degli scavi.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Assoro e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Enna, con il riconoscimento di crediti formativi professionali (CFP).