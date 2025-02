Assoro, M5S: presentata interrogazione parlamentare per la sp 7/b

PUBBLICITÀ

Continua la battaglia del Movimento 5 Stelle di Assoro per la sistemazione della strada provinciale 7/b. Dopo i fondi che il gruppo regionale del M5S in legge di bilancio è riuscito a destinare per la sistemazione delle strade provinciali della provincia di Enna, arriva anche l’interrogazione della deputata nazionale Angela Raffa per i rischi all’incolumità pubblica e la verifica di eventuali inadempienze della Provincia e della Regione nella manutenzione della strada provinciale 7/b.

“Il nostro interessamento – dichiara Carmelino Rondinella, rappresentante del M5S di Assoro – è finalizzato anche a cercare di attuare una serie di piccoli interventi, tutto purché sia messa in sicurezza e riaperta al transito la strada provinciale 7/b, anche in maniera parziale. Da dodici anni è causa di disagio per chi da Assoro e anche dai paesi vicini deve raggiungere gli svincoli autostradali, la stazione ferroviaria, la zona industriale e la zona commerciale. Coloro che ottengono l’autorizzazione speciale della Provincia, per recarsi nelle loro aziende, nonché i proprietari dei terreni agricoli, e soprattutto i residenti, devono attraversarla in condizioni di insicurezza e di pericolo”.