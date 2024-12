Assoro: l’ex sindaco Giuseppe Bertini aderisce al Mpa

PUBBLICITÀ

Giuseppe Bertini, già sindaco del Comune di Assoro e consigliere comunale, aderisce al Movimento per l’Autonomia.

“Aderisco al Mpa – ha dichiarato – sposando il progetto del suo leader e fondatore On. Raffaele Lombardo. Un movimento, quello autonomista, che è vicino agli enti locali e che porta avanti una politica del territorio a cui la mia formazione moderata e cattolica si ispira. Darò un contributo alla politica del mio comune, Assoro, che ho guidato per diversi anni come primo cittadino, ma anche a tutto il territorio della provincia di Enna. Entro a far parte di una classe dirigente, quella autonomista, che è composta da sindaci ed amministratori locali che apprezzo e con cui costruiremo il futuro delle nostre città. Lavoreremo insieme alla deputazione regionale del Mpa e con l’assessore Di Mauro per apportare miglioramenti significativi alle nostre comunità”.