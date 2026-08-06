Assoro, lavori di ammodernamento all’ufficio postale: attivata una sede provvisoria

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Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Assoro sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

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Nei prossimi giorni e durante il periodo di lavori, sarà attivata una sede provvisoria in un container, sito in via Borgo. La struttura sarà disponibile per i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e sarà dotata di ATM Postamat operativo h24.

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La sede di piazza Francesco Crispi infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Assoro avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR) e il servizio di richiesta e rinnovo passaporto, nella sede di piazza Francesco Crispi i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione.