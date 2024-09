Assoro: “La Grande Opera” in Piazza Falcone-Borsellino

PUBBLICITÀ

Il Festival Talè Talè Talia non dimentica nessuno e vuole accogliere ogni fascia di pubblico, sia per età che per gusti. Per questo Patrizia Fazzi e Paolo Patrinicola, rispettivamente presidente e responsabile artistico dell’Associazione culturale Belvedere, in collaborazione dell’Associazione culturale Caracò e con il sostegno dell’ Assessorato Sport Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia, hanno voluto dedicare un vero e proprio tributo al “bel canto” e la sua tradizione.

PUBBLICITÀ

Giovedì alle 21 ad Assoro, in Piazza Falcone-Borsellino, sarà il momento del concerto lirico “La Grande Opera” con Lillo Bellomo (tenore), Miriam Bissanti (soprano) ed il Maestro Emanuele Di Bella con l’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica di Canicattì, mentre a presentare sarà Angelo Palermo.

Brani d’opera immortali in repertorio come “E lucevan le stelle”, “Una furtiva lagrima”, ma anche duetti ed altri momenti per godere della bellezza delle arie d’opera per una serata senza tempo.

Miriam Bissanti, soprano di coloratura, ha conseguito il titolo accademico presso il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera. Ha studiato con il tenore Marcello Giordani e si è perfezionata negli anni con il soprano Francesca Scaini e con il M° collaboratore Francesco Zorzini. Nel novembre 2018 debutta il ruolo principale di Maria in West Side Story presso il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. È specializzata nel repertorio sacro, debuttando titoli quali “Exsultate, jubilate” di Mozart, Gloria di Vivaldi (sotto la direzione del M° Marco Balderi), Messa in Sol di Schubert. Debutta con il ruolo di Marcellina de Le Nozze di Figaro in Puglia e, successivamente, in Croazia.

Lillo Bellomo, tenore, ha iniziato gli studi di canto con il Maestro Sandro Vicari, per poi diplomarsi al conservatorio Santa Cecilia di Roma sotto la guida del Maestro Claudio Di Segni. Percorre contemporaneamente due strade, sia da solista che da artista del coro. Da solista, dopo avere cantato su numerosi palchi, tra cui quello dell’Expo 2015, ha debuttato nei Requiem di Mozart e nella Petite Messe Solennelle di G. Rossini nell’estate 2023. Come artista del coro ha iniziato a collaborare con il Teatro dell’Opera di Roma, cantando durante tutta la stagione 2022/2023 nelle opere Aida, Pagliacci, Tosca e La Traviata, quest’ultime tenutesi a Tokyo. Nel gennaio 2024 ha iniziato a lavorare presso il teatro del Maggio Fiorentino a Firenze per tutto l’89esimo “Festival del Maggio musicale” ed a luglio e settembre al Massimo di Palermo. Ad aprile ha vinto il concorso presso il Teatro dell’Opera di Roma dove prenderà servizio da novembre 2024.

Il Maestro Emanuele Di Bella ha conseguito il titolo accademico di primo livello in direzione d’orchestra, ha studiato composizione con il maestro Giovanni D’Aquila ed ha conseguito il titolo accademico di secondo livello in direzione d’orchestra. Tra le direzioni fatte anche quella del coro di Santa Cecilia di Agrigento.