Assoro: la cooperativa Valle del Dittaino al salone Marca by BolognaFiere

La cooperativa Valle del Dittaino sarà protagonista alla 21^ edizione del Salone Marca by BolognaFiere, la fiera dell’agroalimentare dedicata al settore del Private label della Grande distribuzione, in programma i prossimi 15 e 16 gennaio nel capoluogo emiliano. Presente al Padiglione 16 Stand A47/B48, la cooperativa porterà in vetrina l’ultimo prodotto appena “sfornato” nello stabilimento di Assoro, il primo “smash burger americano”, made in Sicily, a base di farina di grano tenero e fecola di patate.

“Il prodotto sarà lanciato nel mercato nei prossimi mesi – anticipa il presidente della Cooperativa, Biagio Pecorino -. La partecipazione al Marca di Bologna – commenta il presidente – rappresenta un’opportunità fondamentale per consolidare i rapporti e presentare le nostre novità al fine di rafforzare le relazioni con i partner commerciali. Siamo pronti a condividere la nostra passione per il cibo e la qualità con tutti i visitatori”.

Da quasi cinquant’anni, la Cooperativa Valle del Dittaino è leader in Sicilia nella panificazione del grano siciliano, sia duro che tenero, coltivato nelle assolate terre dell’Ennese da ben tre generazioni di famiglie, socie fondatrici. L’azienda vanta consolidate collaborazioni con le più importanti catene della grande distribuzione italiana, a cui vende a marchio del distributore i prodotti realizzati con semola di frumento duro (pane a fette e panini) e con farina di grano tenero (panini morbidi rotondi e hotdog). E per l’anno appena entrato, la Cooperativa ha in cantiere nuovi progetti che la vedranno anche sugli scaffali della GDO d’Oltralpe.

“Quest’anno – annuncia Biagio Pecorino – entriamo in Europa anche con il settore del Private label”.

Oggi l’azienda conta ben quattro linee dedicate alla trasformazione di sfarinati sia in Private Label che a Marchio Pandittaino, con una particolare attenzione ai panini morbidi che incontrano le preferenze di una larga fascia di consumatori e, soprattutto, di quelli giovani. Un’azienda che continua a crescere in numeri, con un fatturato che ha registrato un +10% nel 2024, con una capillare presenza sul territorio: in Sicilia, con la linea del fresco che arriva ogni mattina in oltre 700 punti vendita dell’isola e nel resto d’Italia grazie a sistemi di confezionamento per assicurare una elevata shelf life; e cresce in qualità, grazie ad una eccellente materia prima: il frumento siciliano conferito dai soci della cooperativa.

“Siamo convinti che la nostra attenzione per il territorio e la sostenibilità possa rappresentare un valore aggiunto per i soci produttori ma soprattutto per i consumatori – conclude il presidente Pecorino – che sempre più cercano prodotti autentici, genuini e di filiera”.