Dalle ore 11.30 circa i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono impegnati nella strada che collega Assoro a Dittaino (SP 7B) per un incidente stradale. Un furgoncino, per cause in fase di accertamento, è uscito fuori strada urtando contro un muro di sostegno. Il conducente, rimasto incastrato, è stato liberato dai vigili del fuoco e affidato al personale del 118 presente sul posto per essere trasportato all’ospedale Umberto I di Enna. Sul posto anche i Carabinieri.