Assoro in festa con Paoletta, i Badaboom e i dj locali

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Bagno di folla sabato sera ad Assoro per lo show di Paoletta di Radio Italia in live dj set. La centralissima piazza del paese si è trasformata in una grande arena a cielo aperto, dove centinaia di persone hanno cantato e ballato sulle più grandi hit italiane remixate, in uno spettacolo arricchito da effetti speciali, dalla voce radiofonica del presentatore Vincenzo Canzone di Radio Play Dance, dal corpo di ballo Time Show e da una scenografia che ha trasformato la serata in un’autentica festa di colori, musica ed emozioni.

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Ad aprire l’evento sono stati I Badaboom, apprezzatissimi comici palermitani che, tra sketch e parodie, hanno divertito il pubblico assorino, preparando il terreno all’esibizione di Paoletta. A seguire, i dj resident Gas, Alex e Paolo Cantello hanno continuato ad animare la piazza.

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Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Antonio Licciardo e dall’Amministrazione comunale per il lavoro svolto dal management di ASC Production di Rosario Sabatino e dalla direzione tecnica di Peppe Salvaggio della TPR Organizzazioni di Enna: «Ieri sera l’intera comunità assorina ha prodotto bellezza e l’ha condivisa. Si respirava un’energia pazzesca: una piazza gremita, con Paoletta, i Badaboom e i dj locali protagonisti di uno spettacolo pensato per tutti, grandi e piccini, tra risate, musica e divertimento», ha dichiarato Peppe Salvaggio. «Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto. È un progetto nato già durante l’inverno grazie alla sinergia tra la produzione, l’Amministrazione comunale, lo staff del sindaco, la delegata agli eventi Concetta Muratore e il consigliere Angelo La Porta. Ci auguriamo che questa collaborazione possa proseguire anche in futuro: da parte nostra, qualora l’Amministrazione Licciardo lo ritenesse opportuno, rimaniamo a disposizione per nuovi progetti», ha aggiunto Salvaggio.

Il management ha inoltre rivolto un ringraziamento alla Protezione Civile Monte La Stella, nella persona di Marco Ragusa, al Corpo di Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine e a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, organizzato in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Petronilla.