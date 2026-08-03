Assoro, il Partito Democratico amplia la rappresentanza in Consiglio comunale

Il Partito Democratico amplia la propria rappresentanza nel Consiglio comunale di Assoro, dove il gruppo è composto da quattro consiglieri: Concetta Muratore, Maurizio Giunta, Dario Calandra e Angelo La Porta.
L’ingresso di Maurizio Giunta era stato formalizzato circa due mesi fa, in seguito alla surroga in Consiglio comunale come primo dei non eletti. Nei giorni scorsi è stata inoltre ufficializzata l’adesione al Partito Democratico del consigliere Angelo La Porta, proveniente dalla Democrazia Cristiana.
L’ingresso dei consiglieri consolida l’azione politica della maggioranza che sostiene l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Licciardo.
I consiglieri richiamano il ruolo del deputato regionale Fabio Venezia, con il quale il gruppo intende continuare a sviluppare iniziative amministrative dedicate al territorio.
“Accogliamo con grande entusiasmo l’ingresso di Maurizio Giunta, primo dei non eletti in quota PD e l’adesione di Angelo La Porta – dichiara la Segreteria comunale del PD Concetta Muratore -. Questo dimostra che il PD continua ad essere il punto di riferimento naturale per chi vuole fare politica seria e vicina ai bisogni reali delle persone.”
Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa per definire le linee programmatiche che i consiglieri intendono portare avanti.