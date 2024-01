Assoro: il pane 100% siciliano di Valle del Dittaino presente al Marca di Bologna

PUBBLICITÀ

La cooperativa Valle del Dittaino si presenta al primo appuntamento 2024, il Marca di Bologna in programma i prossimi 16 e 17 gennaio (pad.22 – standc62), l’unica fiera italiana dedicata ai prodotti dell’eccellenza italiana a marchio del distributore, forte di un fatturato in crescita, di nuove linee produttive e di nuovi progetti in cantiere che nei prossimi 12 mesi prenderanno gusto e forma.

Un fatturato che supera i 20 milioni di euro, cresciuto di circa il 30% rispetto all’anno precedente che viaggia sulle 3 direttrici: il private label, grande distribuzione e linea del fresco. Una produzione di 30 mila chili di pane al giorno, di cui 7 mila per il fresco e 23 mila in atmosfera modificata con una maggiore shelf-life destinato agli scaffali della grande distribuzione nazionale sia a marchio Pandittaino che come Private Label.

“Nell’ultimo anno abbiamo investito in avanzate tecnologie – spiega il presidente Biagio Pecorino – che ci consentono di incrementare la capacità produttiva e rispondere alle crescenti richieste dei clienti, migliorando allo stesso tempo gli standard qualitativi. In particolare, abbiamo già potenziato diversi comparti e stiamo ultimando i collaudi di una nuovissima linea automatica per la produzione di prodotti in teglia, dotata anche di sistemi robotizzati che elimineranno il lavoro routinario”.

“Nel 2023 abbiamo riscontrato una buona domanda del prodotto di filiera – dichiara il presidente Biagio Pecorino – il consumatore apprezza il nostro pane, frutto di scrupoloso lavoro, di tanta ricerca, di attenzione in tutti i passaggi, che conserva la genuinità di un tempo, quella dei primi semi di grano duro piantati quasi cinquant’anni fa dai fondatori della cooperativa, mio padre e un’altra quarantina di soci produttori di Assoro, che da sempre conferiscono il raccolto negli stabilimenti dell’azienda. Siamo orgogliosi di proporre un pane buono, sano e certificato 100% siciliano; coltivato, macinato e trasformato nel cuore della Sicilia; consumatore sempre più consapevole e attento ai temi della sostenibilità e della salubrità dei prodotti”.