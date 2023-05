Assoro: firmato il contratto per la sistemazione della Sp 57

E’ stato firmato alla presenza del segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Enna Michele Iacono e del dirigente del settore Viabilità, l’ingegnere capo Giuseppe Grasso, il contratto con i rappresentati legali della ditta aggiudicatrice, la Forel Impianti Srl di Agrigento, per la realizzazione dei lavori sulla strada provinciale n° 57, nel territorio di Assoro. I lavori, che saranno consegnati nei prossimi giorni, sono stati aggiudicati con un ribasso a base d’asta del 29,14 per cento e per un importo di 174 mila euro circa.

Si tratta di un’arteria che consente di collegare il Comune di Assoro all’area industriale di Dittaino, tratto particolarmente trafficato da mezzi pesanti per raggiungere grossi stabilimenti commerciali, tra cui quello del Gruppo Arena. L’arteria era rimasta l’unico tratto di infrastruttura viaria non manutentata di tutta l’area industriale.

A seguire gli interventi, che riguarderanno la manutenzione del piano viario e la riqualificazione della rotonda con la sistemazione della segnaletica stradale, sarà il direttore dei lavori e Rup, il geometra Mario Perticaro.

“Continua il nostro impegno per migliorare le condizioni di percorribilità della rete provinciale. Nelle ultime settimane abbiamo messo in cantiere diversi interventi – ha dichiarato Grasso – utilizzando per alcuni i proventi derivanti dalla vendita della Kore, come nello specifico per la direttrice Troina-svincolo di Agira, comprendente la Sp 34, la Sp 100, la Sp 22, la Sp 21 e la Sp 21bis, la Sp 18 Agira-Nicosia e la Sp 23 b Regalbuto-Catenanuova. Si tratta di arterie strategiche per il collegamento della zona nord della provincia sia con l’asse autostradale che con i comuni limitrofi”.