Assoro, eventi estivi per i più piccoli e i ragazzi: Luna Park Day e Notte Bianca

Prosegue il calendario degli eventi estivi ad Assoro con alcune giornate dedicate ai bambini e ai ragazzi.

Giovedì e venerdì sarà la volta del “Luna Park Day”, con gonfiabili, pista Formula Fun e giochi a tema. L’appuntamento di giovedì si terrà ad Assoro, in piazza Francesco Crispi, dalle 18.30 alle 21.30, mentre venerdì si sposterà nella frazione di San Giorgio, in piazza Falcone-Borsellino, sempre alla stessa ora.

Domenica, invece, spazio alla Notte Bianca per bambini e ragazzi, con spettacoli, animazione e punti ristoro. In programma: ore 19.30 apertura con giochi e animazione; ore 20.30 Magic Show con Quasar (Largo della Memoria); ore 21.30 spettacolo di giocoleria con Circo Ramingo (Largo della Memoria); ore 22.15 bolle di sapone con Valerie (piazza Umberto I); ore 23.00 musica per tutti. Durante la serata non mancheranno gli angoli dedicati a zucchero filato, crêpes e calcio balilla.

Gli eventi sono organizzati dal Comune.