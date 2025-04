Assoro: ecco il ricco programma della Settimana Santa

PUBBLICITÀ

È stato ufficialmente reso noto dal Comune di Assoro il programma della Settimana Santa 2025. Le celebrazioni, che ogni anno coinvolgono l’intera comunità e attirano numerosi visitatori, quest’anno si arricchiscono grazie a un contributo di 25.000 euro erogato dalla Regione Siciliana, che sarà destinato all’ampliamento e alla valorizzazione delle attività religiose e culturali.

Il programma liturgico prende il via sabato 12 aprile, giorno dedicato all’Addolorata, con la Santa Messa celebrata nella Basilica di San Leone insieme alle confraternite maschile e femminile di Maria SS. Addolorata. La Domenica delle Palme, il 13 aprile, vedrà la tradizionale benedizione delle palme e la processione dalla Chiesa dello Spirito Santo, seguite dalle celebrazioni eucaristiche nella Basilica di San Leone alle 11 e alle 18.

Lunedì e martedì santo saranno dedicati alle lodi mattutine, all’adorazione eucaristica, alle confessioni e alla recita dell’Angelus, con momenti significativi come la Via Crucis in programma lunedì sera e la partecipazione degli “angioletti” durante la messa del martedì, accompagnati dalle confraternite del SS. Crocifisso e dell’Addolorata.

Mercoledì Santo, invece, dopo la messa alle ore 10 nella Basilica di San Leone si terrà la Sacra Processione con la benedizione dei campi al “Calvario”.

Il Giovedì Santo si aprirà con la Messa in Coena Domini alle 19 nella Basilica di San Leone e proseguirà con l’adorazione del SS. Sacramento presso la cripta della basilica, animata dalla Confraternita Maria SS. Addolorata maschile e femminile.

Venerdì Santo, 18 aprile, sarà il giorno più intenso e partecipato: la giornata inizierà con le lodi mattutine, per poi proseguire alle 14.30 nella Basilica di San Leone con il Rosario della Divina Misericordia, alle 15.00 la celebrazione della Passione del Signore, discesa del simulacro del SS. Crocifisso, bacio di penitenza e di riconciliazione con i fratelli. La giornata culminerà con la grande processione serale, preceduta da una predicazione sul sagrato. La processione delle ore 21 si snoderà con il seguente ordine: banda musicale, i confrati SS. Crocefisso, i confrati dell’Addolorata maschile e femminile, i devoti scalzi e il popolo.

Il Sabato Santo sarà dedicato alle confessioni e alla Veglia Pasquale serale, mentre la Pasqua di Resurrezione sarà celebrata con le messe del mattino e della sera nelle chiese Spirito Santo e Maria SS. Ausiliatrice e nella Basilica di San Leone.

Accanto al programma liturgico, anche le manifestazioni culturali avranno un ruolo di primo piano. Dal 12 al 20 aprile, presso la Sala Consiliare, sarà allestita una mostra fotografica a cura dell’Associazione culturale “Torre F/2”. Sabato 12 aprile, nella Basilica di San Leone, si terrà lo spettacolo musicale “Suoni e canti della Settimana Santa dell’entroterra siciliano”. Infine, lunedì 15 aprile, sempre in basilica, è in programma un concerto di musiche sacre diretto dal Corpo Bandistico “A. Pacini”.

Per info www.turismoassoro.it