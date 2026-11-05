Assoro, donna denunciata per una truffa a un’anziana: il plauso del sindacato ai Carabinieri

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La segreteria provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) di Enna esprime apprezzamento per l’operazione condotta dai militari della Stazione di Assoro, che ha portato all’identificazione e alla denuncia di una donna per una truffa ai danni di un’anziana del posto.

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L’attività investigativa dei carabinieri di Assoro, sotto la guida del capitano Pepe, ha consentito di individuare la presunta responsabile e deferirla all’Autorità giudiziaria.

«Un risultato di fondamentale importanza – evidenzia la Segreteria NSC Enna – raggiunto ancora una volta attraverso uno straordinario spirito di sacrificio. I colleghi sul campo, superando quotidianamente le innumerevoli incombenze e le complesse sfide quotidiane dettate dalla nostra missione, non hanno esitato a sottrarre tempo prezioso ai propri affetti e alle proprie famiglie per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini più fragili».

La segreteria provinciale ribadisce inoltre il proprio impegno nella tutela e nel supporto del personale dell’Arma, richiamando l’attenzione sul ruolo svolto dai carabinieri nella prevenzione e nel contrasto dei reati ai danni dei cittadini.

Il sindacato auspica infine che l’attività dei militari coinvolti nelle recenti operazioni possa ricevere riconoscimenti formali da parte dei vertici provinciali dell’Arma.