Assoro, dal 4 al 6 settembre torna la “Festa del Volontariato”

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Si svolgerà ad Assoro, dal 4 al 6 settembre, la quarta edizione della “Festa del Volontariato”, organizzata anche quest’anno dall’Associazione Monte la Stella di Assoro.

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La manifestazione vuole essere non soltanto un momento di divertimento, ma soprattutto un’occasione per avvicinare i cittadini al mondo del volontariato e far conoscere le attività che i volontari svolgono quotidianamente a servizio della comunità.

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Le iniziative prenderanno il via nel pomeriggio di venerdì 4 settembre, nella piazza principale di Assoro, con la presentazione alla cittadinanza della nuova ambulanza medicalizzata, donata all’associazione dalla Chiesa Avventista del Settimo Giorno.

Per l’occasione, il presidente Marco Ragusa ha voluto ringraziare la famiglia Mazza, in particolare Andreas, il sindaco, l’amministrazione comunale e il Consiglio comunale, che hanno contribuito in maniera significativa al raggiungimento dell’obiettivo.

I festeggiamenti proseguiranno sabato 5 e domenica 6 settembre nel cortile adiacente alla sede dell’associazione, sotto i locali della scuola media. Il pomeriggio di sabato sarà dedicato ai più piccoli con momenti di animazione e divertimento, mentre in serata salirà sul palco il gruppo musicale Retro Ska. Domenica 6 settembre spazio invece alla musica e al ballo con il live show dell’orchestra di Nino Licata.

Nel corso delle due serate sarà inoltre allestita un’area street food.