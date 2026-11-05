Assoro, convegno su giovani e politica con Faraone e Bartolo

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Si terrà venerdì 20 novembre 2026, alle ore 16, presso il Convento di Santa Maria degli Angeli, in via Angeli 73 ad Assoro, il convegno “A che serve oggi la politica? Giovani e identità politica. Il senso dell’impegno e dell’appartenenza”.

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L’incontro, che gode del patrocinio gratuito del Comune, sarà dedicato al ruolo della politica nella società contemporanea, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani, all’identità politica e al significato dell’impegno e dell’appartenenza.

Interverranno Davide Faraone, parlamentare; Pietro Bartolo, già europarlamentare; e Rosalinda Campanile, referente di Casa Riformista per la provincia di Enna. A moderare il confronto sarà il dottor Antonio Montagna.