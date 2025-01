Assoro: convegno su formazione e nuove professioni in edilizia, energie e patrimonio monumentale

PUBBLICITÀ

Domani, martedì 21 gennaio, presso la sala consiliare di Assoro, si terrà il convegno intitolato “Innovazione, formazione e sfide per il futuro”, dedicato all’analisi delle nuove professionalità richieste dai settori dell’edilizia sostenibile, delle energie rinnovabili e della tutela del patrimonio monumentale. Lo stesso convegno si è già svolto a Enna lo scorso mese di dicembre.

L’evento, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln di Enna, avrà inizio alle 16,30 e metterà al centro del dibattito il ruolo cruciale dell’istruzione e della formazione professionale per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. In particolare, sarà illustrata la sperimentazione avviata dall’Istituto con i nuovi corsi quadriennali, volti a formare geometri specializzati in efficientamento energetico e restauro monumentale, due settori strategici per il futuro economico e ambientale del territorio.

Il convegno sarà aperto da Giovanni Zodda, vicario dell’I.I.S. Abramo Lincoln di Enna. Seguiranno i saluti istituzionali di Maria Concetta Messina, dirigente scolastico dell’Istituto; Antonio Licciardo, sindaco di Assoro; Marcello Giovanni Li Vigni, dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale Caltanissetta-Enna; Paola Giunta, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Assoro.

A moderare l’incontro sarà Angelo Sacco, referente del settore tecnologico dell’Istituto.

Tra i relatori che approfondiranno le tematiche interverranno: Filippo Scivoli, presidente provinciale CNA Enna; Vincenzo Savoca, presidente CNA Costruzioni e titolare dell’impresa edile Essevi; Valentino Savoca, vicepresidente CNA e titolare di un’impresa specializzata in impianti Hi-Tech; Giuseppe La Porta, assessore alla Comunità Educante del Comune di Enna; Filippo Ciancio, coordinatore del Servizio ispettivo tecnico USR Sicilia; Giovanni Dimauro, direttore generale ITS Academy Fondazione Archimede; Gaetano Mino Mangione, presidente della Fondazione ITS Academy Energia & Tecnologia; Angelo Manna, di A2Net, che porterà esperienze legate al mondo imprenditoriale.

L’evento si concluderà con l’intervento di Maria Concetta Messina, dirigente scolastico dell’I.I.S. Abramo Lincoln.